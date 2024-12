“MenSana”, all'azienda ospedaliera di Perugia prodotti bio e ambiente immersivo | Foto - Tuttoggi.info

MenSana è il nome della nuova mensa interna dell’Azienda Ospedaliera di Perugia inaugurata lunedì 9 dicembre dopo un lungo lavoro di miglioramento e riorganizzazione della nutrizione in ospedale e di riprogettazione della sala ristorazione con un ambiente immersivo che riproduce la natura e i prodotti tipici della terra umbra.

Il progetto dal titolo “Integrazione e valorizzazione della nutrizione clinica nei percorsi di cura e nell’ambiente di lavoro” parte nel 2022 dalla direzione aziendale e ha visto coinvolti il Servizio di Nutrizione Clinica e Dietetica, il Servizi Economato, che comprende la cucina interna, e l’Università dei Sapori. Si basa su iniziative di educazione alimentare, creazione di menu per determinate patologie e categorie di pazienti (come, ad esempio, bambini e anziani), certificazione di buona e sana ristorazione, fino al nuovo allestimento della cucina a risparmio energetico e del restyling della sala ristorazione.

A questo si aggiunge la modifica del regolamento aziendale per la fruizione della mensa, avvenuta lo scorso aprile, con l’ampliamento dell’orario di apertura (pranzo 12,30-15,30 e cena 19,30 – 21,30) compresa la possibilità del pasto serale e nei giorni festivi anche take away. Inoltre, è stato realizzato il nuovo capitolato d’appalto delle derrate alimentari con l’introduzione di prodotti BIO, menù secondo linee guida ministeriali e inserimento di ricette regionali.

La sala ristorazione, dove vengono consumati i pasti dal personale e dai familiari dei pazienti ricoverati, da oggi denominata “MenSana”, è stata completamente rinnovata con infografiche che spiegano gli allergeni alimentari per ogni pietanza e che riproducono la piramide della sana alimentazione, per il consumo quotidiano di frutta e verdura e cibi sani.

Tutto questo inserito in un ambiente immersivo che riproduce la natura e i prodotti tipici della terra umbra come ulivi, girasoli, olio e grano.

La ristrutturazione della sala è stata realizzata grazie al contributo incondizionato di GRAFOX, azienda perugina leader nella comunicazione visiva, che ha donato il progetto grafico, la stampa e la messa in posa delle gigantografie affisse alle pareti.

L’adeguamento e miglioramento della Mensa avviato dalla Direzione dell’Azienda Ospedaliera tiene conto delle «Linee guida di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera e assistenziale» del Ministero della Salute le quali, ribadendo l’orientamento del Consiglio d’Europa, hanno da tempo riconosciuto la ristorazione come parte essenziale degli interventi terapeutici e riabilitativi per il paziente e come azione di promozione della salute e di stili di vita sani negli ambienti di lavoro.

“L’importanza della nutrizione ospedaliera verso i pazienti quindi un aspetto terapeutico e verso gli operatori come il benessere organizzativo – afferma Giuseppe De Filippis, direttore generale dell’azienda Ospedaliera di Perugia – L’idea è quella di farci mangiare nel panorama nel territorio in cui viviamo, dato dagli ulivi piuttosto che girasoli, è uno dei momenti di relax e di tranquillità. L’altro aspetto è l’educazione alla salute. Mangiare bene porta salute. Il risultato è tangibile, infatti siamo passati da duecento a cinquecento pasti giornalieri consumati in mensa in pochi mesi grazie al lavoro di squadra delle dietiste e dei cuochi ospedalieri, affiancati dall’Università dei Sapori”.

Presenti all’inaugurazione il direttore generale, Giuseppe De Filippis, il direttore sanitario, Arturo Pasqualucci, la direttrice amministrativa, Rosa Magnoni, le dietiste del Servizio di Nutrizione Clinica e Diatetica, diretti dal Simone Pampanelli e coordinate da Laura Cerquiglini e i cuochi della cucina ospedaliera, coordinati da Roberto Mattoni e i referenti del Servizio economato, diretto da Serena Zenzeri.

Per Grafox, sono intervenuti, Andrea Lupatelli, titolare, Giorgio Bistarelli, direttore generale, Vanessa Semeraro, project manager, Michela Minciarelli, responsabile grafica.

La cerimonia è stata allietata dagli studenti del liceo musicale “A. Mariotti” di Perugia diretti dal prof. Alberto Mommi, che hanno eseguito musiche natalizie.