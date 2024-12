Como-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Torna in campo la Roma. Dopo il bel successo europeo contro il Braga, cha ha avvicinato la qualificazione ai playoff di Europa League, i giallorossi sono impegnati oggi, domenica 15 dicembre, nella 16esima giornata di Serie A. La squadra di Ranieri vola a Como per sfidare i padroni di casa, a caccia di importanti punti salvezza.

La classifica vede le due squadre distanti solo quattro punti: la Roma è salita a 16 grazie alla fondamentale vittoria contro il Lecce, battuto 4-1 nello scorso turno, mentre il Como è fermo a 12 dopo aver pareggiato in casa del Venezia.

Il match tra Como e Roma è in programma oggi, 15 dicembre, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Como (4-2-3-1): Reina; Van Der Brempt, Goldaniga, Kempf, Iovine; Mazzitelli, Engelhardt; Strefezza, Nico Paz, Da Cunha; Belotti. All. Fabregas

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Angelino; Pellegrini, El Shaarawy; Dybala. All. Ranieri

Como-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Sky Sport, ma disponibile anche su Dazn. La sfida sarà visibile anche in streaming su NOW, Dazn e l'app SkyGo.