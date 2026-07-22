Col monopattino senza casco né assicurazione, scatta il sequestro. Controlli anche in piazza della Genga - Tuttoggi.info

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Col monopattino senza casco né assicurazione, scatta il sequestro. Controlli anche in piazza della Genga

Sara Fratepietro

Col monopattino senza casco né assicurazione, scatta il sequestro. Controlli anche in piazza della Genga

Mer, 22/07/2026 - 09:15

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Viaggiava su un monopattino elettrico senza rispettare minimamente la nuova normativa in materia un minorenne fermato e multato dai carabinieri di notte in viale Marconi a Spoleto. Durante i controlli del territorio, infatti, i militari dell’Arma coordinati dal capitano Marco Rotondi hanno fermato un minorenne che procedeva a velocità sostenuta a bordo di un monopattino elettrico, senza indossare il casco né il giubbino ad alta visibilità.

I successivi accertamenti hanno permesso di accertare che il mezzo era sprovvisto di targa e della copertura assicurativa obbligatoria. Così, alla luce delle nuove disposizioni del Codice della Strada, i militari hanno contestato le relative infrazioni e proceduto al sequestro amministrativo del veicolo.

Nell’ambito degli stessi controlli del territorio, i carabinieri hanno attenzionato il centro storico di notte per il contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. Nel mirino dei militari è finita una coppia che si trovava in piazza della Genga. All’esito degli accertamenti, un ragazzo è stato trovato in possesso di una modesta quantità di hashish ed è stato conseguentemente segnalato alla Prefettura di Perugia ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990 per uso personale di sostanze stupefacenti.

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