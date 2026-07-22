Col monopattino senza casco né assicurazione, scatta il sequestro. Controlli anche in piazza della Genga - Tuttoggi.info

Viaggiava su un monopattino elettrico senza rispettare minimamente la nuova normativa in materia un minorenne fermato e multato dai carabinieri di notte in viale Marconi a Spoleto. Durante i controlli del territorio, infatti, i militari dell’Arma coordinati dal capitano Marco Rotondi hanno fermato un minorenne che procedeva a velocità sostenuta a bordo di un monopattino elettrico, senza indossare il casco né il giubbino ad alta visibilità.

I successivi accertamenti hanno permesso di accertare che il mezzo era sprovvisto di targa e della copertura assicurativa obbligatoria. Così, alla luce delle nuove disposizioni del Codice della Strada, i militari hanno contestato le relative infrazioni e proceduto al sequestro amministrativo del veicolo.

Nell’ambito degli stessi controlli del territorio, i carabinieri hanno attenzionato il centro storico di notte per il contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. Nel mirino dei militari è finita una coppia che si trovava in piazza della Genga. All’esito degli accertamenti, un ragazzo è stato trovato in possesso di una modesta quantità di hashish ed è stato conseguentemente segnalato alla Prefettura di Perugia ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990 per uso personale di sostanze stupefacenti.