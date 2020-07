Manutenzione rete idrica, martedì notte niente acqua in varie vie di Perugia

Niente acqua in alcune zone di Perugia nella notte tra martedì e mercoledì a causa di lavori di manutenzione. A renderlo noto è Umbra Acque spa.

A causa lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione, dalle ore 22:00 di martedì 28 luglio alle ore 6:00 di mercoledì 29 luglio 2020 verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie del Comune di Perugia:

Via Eburnea

Via delle Forze

Via del Parione

Via San Giacomo

Via Annibale Mariotti

Via del Curato

Via degli Orti

Via Caporali

Via del Pozzo

Viale Indipendenza da intersezione Via del Pozzo a Via Masi

Via Masi

Via Torcoletti

Via San Savino

Via Marzia

Corso Cavour da intersezione Via Campo Battaglia a intersezione Via XIV Settembre e tutte le traverse limitrofe.

Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445.