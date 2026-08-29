Giornata internazionale aria pulita per i cieli blu, parola chiave collaborazione - Tuttoggi.info

La Giornata internazionale annuale di aria pulita per i cieli blu si terrà il 7 settembre 2026 con il tema “Insieme per l’aria pulita”.

Considerato il più grande rischio ambientale per la salute di questi ultimi tempi, l’inquinamento atmosferico può portare malattie di vario tipo anche gravi. L’inquinamento atmosferico proviene da una miriade di fonti, tra cui impianti industriali, industria estrattiva, consumo energetico domestico, veicoli, incendi boschivi e combustione dei rifiuti. Per affrontare l’inquinamento atmosferico, i governi devono attuare leggi e incentivi che consentano di sbloccare gli investimenti in aria pulita in tutti i settori.

Ogni anno, il 7 settembre, il mondo celebra la Giornata internazionale dell’aria pulita per il cielo blu. La giornata mira a sensibilizzare e a facilitare le azioni per migliorare la qualità dell’aria. L’UNEP collabora con governi, organizzazioni

intergovernative, imprese, istituzioni scientifiche e organizzazioni della società civile. E’ un appello globale per trovare nuovi modi di fare le cose, per ridurre l’inquinamento atmosferico che causano e garantire che tutti, ovunque possano godere del loro diritto di

respirare aria pulita.

In passato la Comunanza agraria di Afrile e l’Assemblea della montagna InAlto hanno portato nella montagna Folignate diversi studiosi e personalità di rilievo quali: Paolo Nespoli astronauta, Prof. Roberto Battiston fisico, dott. Francesco Penza pneumologo, Prof. Picchio Rodolfo UniTuscia, dott. Massei Gianluca Arpa Umbria e ten. Col. Guido Guidi meteorologo Aeronautica Militare.

La giornata è organizzata da Comunanza Agraria di Afrile e l’assemblea della Montagna “In-Alto” in collaborazione con il Laboratorio di scienze sperimentali di Foligno e Legambiente di Foligno nonché con il Camper Club Le Sorgenti.



PROGRAMMA

Venerdì 4 settembre

– Ore 9-12 Registrazione partecipanti raduno camper e accoglienza;

– Dalle ore 19,30 Cena con prodotti tipici ai camperisti (prenotazione obbligatoria).

Sabato 5 settembre

– Ore 8,30 Trail non competitivo “In-Alto” nelle frazioni montane intorno ad Afrile a cura di Atletica

Winner di Foligno (prenotazioni Laura 3358255116);

– ore 13 Pranzo libero;