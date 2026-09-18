Mattarella "Teatro indispensabile per la nostra civiltà e crescita nostro Paese" - Tuttoggi.info

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Mattarella “Teatro indispensabile per la nostra civiltà e crescita nostro Paese”

ItalPress

Mattarella “Teatro indispensabile per la nostra civiltà e crescita nostro Paese”

Ven, 18/09/2026 - 23:02

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ROMA (ITALPRESS) – L’intenzione è quella di “far diventare questo incontro tradizionale”, che divenga “una ricorrente, annuale occasione di incontro con il teatro per sottolinearne la indispensabile, non soltanto preziosa, presenza per la nostra civiltà, per la crescita del nostro Paese”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell’incontro al Quirinale per la presentazione del Premio “Le Maschere del Teatro italiano”. Quindi è l’occasione per me per esprimere l’apprezzamento per il premio, per i candidati al premio, per i finalisti, per la giuria che li ha selezionati, e soprattutto per il teatro che interpretano in questo modo così straordinariamente efficace.

mrc/mca2
(Fonte video: Quirinale)

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