Gli infioratori di Spello al Cortile di Francesco: tre giorni ad Assisi tra fiori, arte e partecipazione - Tuttoggi.info

Tra gli appuntamenti della dodicesima edizione del Cortile di Francesco, in programma ad Assisi, ci sarà anche la presenza degli infioratori di Spello, che dal 18 al 20 settembre porteranno nella Piazza Inferiore della Basilica di San Francesco l’esperienza e la tradizione dell’Infiorata. Un’occasione per avvicinare il pubblico alle tecniche e ai materiali che caratterizzano questa particolare forma d’arte effimera e, allo stesso tempo, per mostrare il valore della dimensione collettiva che da sempre accompagna la realizzazione delle Infiorate.

Il 18 e 19 settembre, dalle 10.30 alle 18, i maestri infioratori saranno a disposizione dei visitatori con “Creare con i Fiori. Atelier dell’arte dell’Infiorata”, un laboratorio gratuito e aperto a tutti, senza necessità di prenotazione né di esperienza. Adulti e bambini potranno cimentarsi nella preparazione dei fiori e contribuire direttamente alla realizzazione dell’opera, che verrà completata nel corso delle due giornate. L’attività si svolgerà all’interno di una struttura che ospiterà i laboratori aperti ai visitatori, momenti di incontro e testimonianze dedicate all’esperienza diretta degli infioratori, proiezioni e la realizzazione dell’Infiorata, su una superficie di 12 metri quadrati.

L’opera rappresenterà l’immagine ufficiale del Cortile di Francesco 2026, che verrà tradotta attraverso il linguaggio dei fiori e composta anche grazie alla partecipazione delle persone coinvolte nei laboratori. L’opera, che sarà terminata entro sabato 19 settembre, sarà svelata domenica 20, alle 12.30, nello scenario della Piazza Inferiore della Basilica di San Francesco.

La partecipazione degli infioratori di Spello si inserisce nel programma del Cortile di Francesco come un momento di incontro tra la tradizione dell’Infiorata e il pubblico di Assisi: un’esperienza che consente di vedere da vicino non soltanto il risultato finale, ma anche il lavoro, le tecniche e la dimensione condivisa che stanno alla base della composizione di un’infiorata.