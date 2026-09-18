Canoa e Kayak sul Nera, tre medagli per il Circolo Canottieri Piediluco - Tuttoggi.info

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Canoa e Kayak sul Nera, tre medagli per il Circolo Canottieri Piediluco

Redazione

Canoa e Kayak sul Nera, tre medagli per il Circolo Canottieri Piediluco

Ven, 18/09/2026 - 16:28

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Tre medaglie conquistate in tre differenti specialità per gli atleti del Circolo Canottieri Piediluco nella gara nazionale di Canoa e Kayak che si è svolta nello splendido scenario della Valnerina sul fiume Nera, in località Ferentillo e Arrone.

Vincitori Alvaro Fontanella nella canoa canadese master monoposto sprint e Simone Tramontana nel kayak master discesa lcassica. Inoltre Fontanella ha conquistato una medaglia di bronzo nel kayak master sprint.

Numerosa la partecipazione, vicina ai cento atleti, che hanno gareggiato su un percorso di gara con un buon livello di acqua. Il percorso si e dimostrato di una buona valenza tecnica, con numerose curve e relativi cambi di direzione che mettono alla prova le capacità tecniche degli atleti, nel mantenere le linee di acqua più veloci.

Ottima l’organizzazione del Gruppo Canoe Terni che ha consentito agli atleti, provenienti da tutta Italia di poter competere nelle migliori condizioni, dimostrando la centralità e l’importanza delle competizioni svolte sul fiume Nera, una grande via fluviale.

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