FOLIGNO DAL “CENTRO DE LU MUNNO” AL CENTRO DELLA RICERCA INTERNAZIONALE SULLE MEDICINE TRADIZIONALI - Tuttoggi.info

Dal 14 al 17 settembre il 25° Congresso Internazionale della International Society for Ethnopharmacology riunirà in città 160 studiosi e ricercatori da tutti e cinque i continenti. Quattro giorni di confronto scientifico, ma anche di incontri, esperienze e appuntamenti aperti alla cittadinanza.



FOLIGNO, 10 settembre 2026 – È ormai tutto pronto a Foligno per l’apertura del 25° Congresso Internazionale della International Society for Ethnopharmacology (ISE), che da lunedì 14 a giovedì 17 settembre porterà in città studiosi, ricercatori e professionisti provenienti da tutti e cinque i continenti.



Il Congresso è organizzato dalla International Society for Ethnopharmacology (ISE), dal Centro Studi Città di Foligno e dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia, sotto la presidenza del prof. Domenico Delfino, docente dell’Università degli Studi di Perugia.



Per quattro giorni Foligno sarà il punto di incontro internazionale per il confronto sull’etnofarmacologia e sulla medicina transculturale, con oltre 230 abstract scientifici presentati e 160 convegnisti attesi, in rappresentanza di una comunità scientifica che arriva da ogni parte del mondo. Particolarmente significativa la presenza di studiosi provenienti dall’India, Paese con una lunga e articolata tradizione nell’ambito delle medicine tradizionali.



Il prof. Domenico Delfino, presidente del Congresso, ha sottolineato il valore dell’iniziativa come occasione di confronto tra ricerca scientifica, formazione e territorio, evidenziando anche l’importanza di aprire alla cittadinanza i temi affrontati durante le giornate congressuali.



Il Congresso prenderà il via lunedì 14 settembre all’Auditorium San Domenico, dando spazio a plenarie, simposi, workshop e momenti di confronto dedicati allo studio dei saperi terapeutici tradizionali e al loro rapporto con la ricerca scientifica contemporanea.



Al centro del confronto ci sarà il tema “Etnofarmacologia e medicina transculturale”: un ambito di ricerca che mette in relazione conoscenze e pratiche sviluppate in differenti contesti culturali con le moderne metodologie scientifiche, affrontando questioni che riguardano la salute, la biodiversità e la possibilità di valorizzare questi saperi in modo sicuro, consapevole e sostenibile.



Ma il Congresso non resterà confinato agli spazi della ricerca. Foligno sarà infatti coinvolta anche attraverso un programma di iniziative aperte alla cittadinanza, pensato per rendere accessibili alcuni dei temi al centro dell’appuntamento internazionale.



La natura e il benessere di corpo e mente



Con il programma “La natura e il benessere di corpo e mente”, il centro storico ospiterà incontri ed esperienze dedicati al rapporto tra natura, salute e tradizione come sottolinea la dott.ssa Anna Maria Grillo del Centro Studi Città di Foligno.



Si parlerà di fitoalimurgia, del rapporto tra alimentazione e conoscenze popolari, di medicina tradizionale tibetana, di piante e preparazioni nella Stanza delle tisane. Ci saranno inoltre occasioni dedicate al Tai Chi e allo yoga, per un programma che vuole avvicinare il pubblico ai temi del Congresso attraverso linguaggi e modalità differenti.



Tra gli appuntamenti, anche l’incontro guidato da Luciano Loschi sulla fitoalimurgia, dedicato al rapporto tra alimentazione, tradizione popolare ed etnofarmacologia, e le attività legate alla medicina tradizionale tibetana, con la partecipazione di esperti provenienti dal Tibet.



Formazione e nuove generazioni



Un’attenzione particolare sarà rivolta anche alla formazione sanitaria, con il workshop parallelo “Etnofarmacologia e medicine complementari nei percorsi di cura”, dedicato al rapporto tra pratiche complementari, medicina e assistenza infermieristica.



Il Congresso sarà inoltre un’importante occasione di formazione e partecipazione per gli studenti dei corsi di laurea in Infermieristica e Fisioterapia dell’Università degli Studi di Perugia, direttamente coinvolti nell’organizzazione e nelle attività delle giornate congressuali.



Saranno loro ad accogliere e accompagnare i partecipanti, oltre a presentare contributi e a collaborare allo svolgimento dell’evento: una presenza che sottolinea il valore del rapporto tra università, formazione e territorio.



Quattro giorni, dunque, nei quali Foligno non sarà soltanto sede di un importante appuntamento scientifico internazionale, ma diventerà un luogo di incontro tra ricerca, conoscenze tradizionali, formazione e cittadinanza.





