Morte di Samuele e Leonardo, cordoglio a scuola e in città | Si indaga per omicidio stradale - Tuttoggi.info

La Procura della Repubblica di Perugia ha aperto un fascicolo per omicidio stradale per l’incidente avvenuto a Sant’Enea nella notte tra giovedì e venerdì in cui hanno perso la vita due giovanissimi, il 16enne Samuele Morettini e il 17enne Leonardo Bertino, entrambi di San Martino in Colle.

Alla guida dell’auto, una Mercedes Classe A, c’era un loro amico, 18enne e neopatentato, rimasto ferito in modo lieve. Feriti anche altri due giovani, un ragazzo e una ragazza, che erano nell’auto.

Samuele e Leonardo, seduti nel sedile di dietro, sono stati sbalzati sull’asfalto mentre l’auto, dopo il primo urto contro un palo, si ribaltava più volte. Il personale medico che li ha soccorso ha potuto soltanto constatarne il decesso. Due dei tre feriti sono stati trattenuti in ospedale in osservazione.

La dinamica del drammatico incidente è al vaglio della polizia locale, che ha effettuato i rilievi. L’auto è stata posta sotto sequestro.

Il cordoglio della scuola di Samuele

Samuele frequentava il “Cavour Marconi Pascal” di Perugia. La scuola ha manifestato il proprio dolore e cordoglio alla famiglia anche attraverso una nota, diffusa sulla pagina social: “Oggi la nostra scuola è colpita da un dolore immenso per la perdita improvvisa e tragica di un nostro alunno. Ci lascia un vuoto profondo, difficile da accettare, e il ricordo di un ragazzo che ha fatto parte della nostra comunità e che continuerà a vivere nei cuori di chi lo ha conosciuto. Ci stringiamo con tutto il nostro affetto alla sua famiglia, ai suoi compagni e a tutte le persone che gli hanno voluto bene, condividendo il loro dolore in questo momento così straziante. Ciao Samuele”.

La Eco Tech si ferma

Cordoglio è stato espresso anche alla ditta Eco Tech, dove lavora la mamma di Leonardo. Ditta che ha deciso di sospendere le lavorazioni come segno di rispetto: “Ci sono dolori – scrivono dall’azienda – davanti ai quali ogni parola perde forza, ogni pensiero sembra insufficiente e anche il silenzio diventa parte del cordoglio. È venuto a mancare Leonardo, il figlio della nostra cara Beatrice. Una perdita così grande non appartiene mai soltanto a una famiglia. Attraversa le persone, i rapporti, gli affetti, e lascia un vuoto che si sente ben oltre le parole. In questo momento il dolore di Beatrice è anche il nostro dolore. Oggi, come azienda e prima ancora come persone, sentiamo di aver perso tutti un figlio. Non esistono frasi capaci di colmare un’assenza così grande. Possiamo soltanto esserci, con rispetto, con affetto, con vicinanza sincera, stringendoci attorno a Beatrice e alla sua famiglia nel modo più umano possibile. A loro va l’abbraccio di tutta la Eco Tech, un abbraccio che oggi vorremmo fosse capace di sostenere almeno una piccola parte di questo dolore immenso. Leonardo resterà nei nostri pensieri, nel nostro ricordo e nel cuore di tutti noi.

Ciao Leonardo”.