WhatsApp, è allerta attacchi "Zero-click" | Come difendersi - Tuttoggi.info

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WhatsApp, è allerta attacchi “Zero-click” | Come difendersi

Davide Baccarini

WhatsApp, è allerta attacchi “Zero-click” | Come difendersi

Sab, 29/08/2026 - 11:33

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È stata recentemente segnalata una nuova ondata di compromissioni di account WhatsApp, caratterizzate da modalità riconducibili ad attacchi cosiddetti “zero-click”.

Le vulnerabilità individuate riguardano versioni non aggiornate di iOS e di WhatsApp sui dispositivi Apple e, in alcuni casi, possono essere sfruttate senza che l’utente debba compiere alcuna azione. Una volta ottenuto l’accesso all’account, i criminali possono inviare messaggi fingendosi una persona conosciuta, come un familiare o un amico e chiedere denaro simulando di trovarsi in una situazione di emergenza. LEGGI DETTAGLI.

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