Primi test per il Città di Castello Pallavolo - Tuttoggi.info

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Primi test per il Città di Castello Pallavolo

Redazione

Primi test per il Città di Castello Pallavolo

Dom, 20/09/2026 - 10:42

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Il primo allenamento congiunto del Città di Castello Pallavolo contro l’Ermgroup Altotevere ha visto i biancorossi di Bartolini sconfitti per 3-1 dalla formazione di Monaldi che milita in serie A3. Nel primo set il Città di Castello, sceso in campo con Troiani in palleggio e Bongiorno opposto, Cappelletti e Conti in posto 4, Stoppelli e Volpi al centro ed ovviamente capitan Lensi libero, è stato molto efficace, è andato sul 17-24 prima di subire un mini rimonta biancazzurra per il 21-25 finale. Nel secondo e terzo set la differenza di categoria s’è fatta sentire (25-18/29-27) anche se i due allenatori già nella terza frazione hanno cominciato a sostituire i sestetti titolari. E’ stato poi disputato un quarto set, terminato 15-10 per la Ermgroup.

Quindi un buon test per la formazione tifernate che ha ripreso gli allenamento da una decina di giorni ed aveva nelle gambe oltre che la preparazione fisica anche poche sedute con la palla.

“Siamo partiti con grande entusiasmo fin dai primi allenamenti, c’è un buon mix tra giocatori esperti e più giovani – commenta Tommaso Troiani -. Nel test a San Giustino siamo partiti molto forte poi ovviamente loro sono tornati sotto ed hanno portato a casa la partita. Ma il nostro obiettivo in questo periodo è principalmente quello di conoscerci in campo, non tanto ottenere il risultato”.

Il prossimo test match è previsto martedì prossimo 22 settembre sempre a San Giustino alle ore 18:30.


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