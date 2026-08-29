Alice Grassi "Per il parco Libero Grassi spero bonifica riprenda a settembre" - Tuttoggi.info

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Alice Grassi “Per il parco Libero Grassi spero bonifica riprenda a settembre”

ItalPress

Alice Grassi “Per il parco Libero Grassi spero bonifica riprenda a settembre”

Sab, 29/08/2026 - 14:03

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PALERMO (ITALPRESS) – I lavori al parco Libero Grassi sono “in stand-by: si parla ancora di bonifica e si sta facendo l’ennesima revisione del progetto di questa, anche perché il ciclone Harry ha eroso un grosso pezzo della costa per cui c’è un problema del terreno inquinato che va a a mare: queste misure non erano previste, mi sono aggiornata con il Rup del progetto ed è chiaro che di questo non è responsabile il Comune. Si spera che entro settembre possano riprendere i lavori di bonifica e solo allora potremo parlare del progetto del parco: questo è pronto, lo abbiamo anche presentato l’anno scorso, ma non ci sono i fondi e quelli per la bonifica sono pure pochi visto che i lavori necessari sono maggiori”. Così Alice Grassi, figlia di Libero Grassi, a margine della cerimonia in via Alfieri a 35 anni dall’uccisione del padre. xd8/vbo/mca1

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