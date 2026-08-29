Si è spenta la professoressa Rutilia Coccetta, lutto a Spoleto e Torino - Tuttoggi.info

Si è spenta nella notte la professoressa Maria Rutilia Coccetta, docente di scienze che aveva saputo conquistare la fiducia (e la curiosità) di intere generazioni di studenti. Nel corso della sua vita non si era dedicata solo all’insegnamento e alla divulgazione (è stata docente anche dell’Unitre), ma anche all’arte promuovendo diversi eventi e pubblicazioni sulla tradizione della cucina tradizionale locale. La notizia sta facendo in queste ore il giro della città gettando nello sconforto quanti hanno saputo apprezzare il suo acume e la capacità di sapersi relazionare soprattutto con gli studenti. LEGGI QUI L’ARTICOLO COMPLETO