Palermo, Carta "Libero Grassi ha insegnato a tenere alte la testa e la guardia" - Tuttoggi.info

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Palermo, Carta “Libero Grassi ha insegnato a tenere alte la testa e la guardia”

ItalPress

Palermo, Carta “Libero Grassi ha insegnato a tenere alte la testa e la guardia”

Sab, 29/08/2026 - 14:03

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PALERMO (ITALPRESS) – “Essere qui è un dolore, un’emozione e una grande responsabilità di partecipazione civile di tutta la città: oggi si fa memoria e si compie il rito del rinnovare il sangue versato da Libero Grassi e da tutti gli altri martiri della guerra contro la mafia. Non è solo un segnale estetico o emotivo che riguarda solo la famiglia, ma ci ricorda il dolore che questa città ha attraversato e che, come ci ha insegnato Libero Grassi, dobbiamo tenere alte sia la testa che la guardia: è vero che la città è cambiata e che il lavoro di magistratura e forze dell’ordine è straordinario, ma questa modalità di infiltrazione nei gangli della società va sempre tenuta in grandissima attenzione”. Lo ha detto l’assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Palermo, Maurizio Carta, a margine della cerimonia in via Alfieri in ricordo di Libero Grassi, assassinato 35 anni fa dalla mafia. xd8/vbo/mca1

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