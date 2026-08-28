Quanto sa davvero di te il tuo browser? - Tuttoggi.info

Apri una nuova scheda, digiti un indirizzo, premi invio. In una frazione di secondo il tuo browser ha già raccontato una piccola biografia di te a chi sta dall’altra parte dello schermo. Non serve che tu abbia effettuato l’accesso da nessuna parte. Non serve nemmeno che tu abbia mai visitato quel sito prima. Basta il semplice atto di connettersi perché decine di informazioni, apparentemente innocue, vengano raccolte e messe insieme in pochi millisecondi.

Ogni clic lascia un segno: cosa vede il browser mentre navighi

Quando raggiungi una pagina web, il tuo browser invia automaticamente un pacchetto di dati tecnici: l’indirizzo IP, il sistema operativo, la versione del software, la lingua impostata, il fuso orario, la risoluzione dello schermo, persino l’elenco dei font installati. Preso singolarmente, nessuno di questi elementi sembra pericoloso. Uniti insieme, però, formano qualcosa di sorprendentemente specifico: un identikit digitale capace di farti riconoscere anche senza un solo cookie.

Una delle prime barriere contro questa raccolta dati è nascondere l’indirizzo IP reale, ed è qui che entra in gioco una VPN. Gli strumenti come VeePN instradano il traffico attraverso un server VPN esterno, mascherando la posizione effettiva e rendendo più complesso collegare una sessione al dispositivo di partenza; chi vuole ad esempio simulare una connessione da un altro paese può affidarsi ai server VPN in Turchia utilizzando VeePN Italia, utili anche per confrontare prezzi o contenuti disponibili in altre regioni. Da sola, comunque, una VPN non basta a cancellare tutte le tracce che il browser lascia dietro di sé.

L’impronta digitale del browser: una firma che (quasi) non puoi cambiare

Gli esperti chiamano questo fenomeno impronte digitali del browser, o browser fingerprinting. A differenza dei cookie, che si cancellano con due clic, l’impronta digitale nasce dalla combinazione unica di hardware, software e impostazioni del tuo dispositivo. Due persone possono avere lo stesso identico modello di laptop, ma raramente condivideranno la medesima combinazione di estensioni installate, font di sistema e risoluzione video.

Ecco perché anche navigando in modalità anonima, anche bloccando i cookie di terze parti, il browser può comunque risultare riconoscibile. Cambi rete, cambi città, forse cambi persino dispositivo: se la configurazione software resta simile, il sito visitato potrebbe comunque ricollegare la nuova sessione a te, senza che tu te ne accorga.

Numeri che fanno riflettere

Quanto è concreto il rischio di essere identificati in questo modo? Già nel 2010 la Electronic Frontier Foundation, con il celebre esperimento Panopticlick, analizzò quasi mezzo milione di browser e scoprì che l’84% presentava una configurazione del tutto univoca. Tra i browser con Flash o Java attivi, la percentuale saliva addirittura al 94%. Sono numeri vecchi di più di un decennio, certo — ma il web di oggi raccoglie molte più informazioni rispetto ad allora, non meno.

Tra i dati più comunemente sfruttati per costruire un’impronta digitale ci sono:

lo user agent e la versione esatta del browser;

lingua e fuso orario impostati sul sistema;

risoluzione dello schermo e profondità colore;

font ed estensioni installate;

supporto a WebGL e Canvas;

configurazione audio del dispositivo.

Presi da soli, sono dettagli banali. Messi insieme, diventano una firma quasi impossibile da replicare per caso.

Cookie, pixel invisibili e altri osservatori silenziosi

Oltre al fingerprinting, il web resta pieno di strumenti di tracciamento più tradizionali. I cookie di terze parti seguono la tua navigazione da un sito all’altro; i pixel di tracciamento nascosti nelle email segnalano quando apri un messaggio; alcuni script, meno noti, registrano perfino i movimenti del mouse o il modo in cui scorri una pagina.

I ricercatori della stessa EFF hanno spiegato che le impronte digitali andrebbero considerate un sistema di tracciamento potente tanto quanto i cookie e gli indirizzi IP.

«Se non paghi per il prodotto, il prodotto sei tu» — un adagio ormai classico del mondo digitale, e mai così attuale come oggi.

Nessuna tecnologia da sola basta a proteggerti: cookie, pixel e fingerprint si completano a vicenda, coprendo i punti deboli l’uno dell’altro.

Perché qualcuno dovrebbe interessarsi a te

A questo punto ti starai chiedendo: chi ha davvero interesse a raccogliere tutti questi dettagli? La risposta più ovvia è la pubblicità mirata. Le aziende di marketing pagano cifre importanti per sapere quali prodotti potrebbero interessarti, in quale città vivi approssimativamente e persino a che ora del giorno sei più propenso a cliccare su un’offerta. Più il profilo è dettagliato, più l’annuncio pubblicitario risulta efficace, e più alto è il prezzo che un inserzionista è disposto a pagare per raggiungerti.

Ma non si tratta solo di marketing. Alcuni siti usano il fingerprinting per prevenire frodi, riconoscendo dispositivi sospetti prima ancora che venga inserita una password. Altri lo utilizzano per bloccare account multipli creati dalla stessa persona, ad esempio nei giochi online o nelle piattaforme che offrono prove gratuite. In entrambi i casi, però, la stessa tecnologia che protegge un servizio da un lato può, dall’altro, ridurre sensibilmente il tuo margine di anonimato.

Come ridurre la tua impronta digitale online

Eliminare del tutto l’impronta digitale è quasi impossibile, ma puoi renderla molto meno utile a chi ti osserva. Alcune abitudini, sommate insieme nel tempo, fanno davvero la differenza:

installa estensioni anti-fingerprinting che uniformano font e risoluzione riportati ai siti;

blocca gli script di terze parti con un ad blocker aggiornato regolarmente;

cancella periodicamente cookie e cache, non solo la cronologia di navigazione;

mantieni browser e sistema operativo sempre aggiornati, evitando configurazioni troppo particolari;

valuta un browser orientato alla privacy per le attività di tutti i giorni.

Nessuna di queste misure, presa singolarmente, ti rende invisibile online. Ma la somma di piccole precauzioni ripetute ogni giorno riduce in modo sensibile quanto un sito possa davvero sapere di te. E questo, alla fine, è già un buon risultato.

Il browser che usi ogni giorno per lavorare, guardare video o prenotare un viaggio conosce molto più di quanto immagini. Non è necessariamente un problema, se sai come gestirlo: capire cosa viene raccolto è il primo passo per decidere, consapevolmente, cosa invece vuoi tenere per te.