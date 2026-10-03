Ue, Fitto "La Commissione lavora su semplificazione e flessibilità" - Tuttoggi.info

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Ue, Fitto “La Commissione lavora su semplificazione e flessibilità”

ItalPress

Ue, Fitto “La Commissione lavora su semplificazione e flessibilità”

Sab, 03/10/2026 - 20:02

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ROMA (ITALPRESS) – “La Commissione europea sta lavorando in modo chiaro su due linee principali. La prima è rendere la sua azione molto più semplificata e flessibile. Penso che il lavoro fatto fino a oggi e la proposta di bilancio per il futuro vadano in questa direzione. Questo serve anche a creare le condizioni, venendo più direttamente al tema dei territori, per avere un approccio realmente integrato, che possa puntare alla riduzione delle disparità territoriali”. Lo ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, a margine dell’evento “L’Italia dei conservatori”, organizzato a Roma dalla Fondazione Tatarella.
xc7/mgg/mca2

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