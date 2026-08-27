Contributo libri di testo anno scolastico 2026/2027: come fare domanda ad Assisi - Tuttoggi.info

La Regione Umbria ha stanziato contributi per l’acquisto di libri di testo per l’anno scolastico 2026-2027, destinati ad alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, appartenenti a famiglie con ISEE non superiore a 15.493,71 euro. Gli studenti residenti ad Assisi, in possesso di tale requisito, possono presentare domanda entro il 7 ottobre 2026, attraverso il sito web del Comune. La richiesta va effettuata da chi esercita la responsabilità genitoriale-legale o anche dallo stesso studente se maggiorenne, tramite il link seguente https://www.comune.assisi.pg.it/servizi/educazione_e_formazione/servizio_6.html e utilizzando la propria identità digitale SPID.

Gli interessati dovranno compilare l’apposita istanza online e allegare obbligatoriamente l’attestazione ISEE, in corso di validità (del valore non superiore a 15.493,71 euro) e la documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo.

Per agevolare i cittadini nell’invio delle richieste, è prevista la possibilità di usufruire un servizio di assistenza e supporto presso il DigiPASS di Assisi, situato a Santa Maria degli Angeli, al piano terra del Palazzo Capitano del Perdono, previo appuntamento, da fissare attraverso i seguenti recapiti: 075 8138448; digipass@comune.assisi.pg.it. Il servizio è disponibile nei seguenti giorni: lunedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30; mercoledì dalle ore 09:00 alle ore 12.00; venerdì dalle ore 14:30 alle ore 17:30.

Per eventuali informazioni, è possibile consultare il vademecum sul portale del Comune di Assisi o contattare l’ufficio Scuola e Politiche per lo sport, all’indirizzo scuola@comune.assisi.pg.it oppure ai seguenti numeri: 075 8138 615 – 651 – 626 – 627, dal lunedì al venerdì.