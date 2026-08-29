Addiopizzo, Genova "Nel 1991 Libero Grassi unico a denunciare, oggi è diverso" - Tuttoggi.info





PALERMO (ITALPRESS) – “E’ stato un anno molto intenso e difficile, però grazie allo Stato e alla scelta di alcuni commercianti siamo riusciti ad andare avanti. 35 anni fa non ci sono state denunce tranne quella di Libero Grassi, oggi non è più così: ci sono sicuramente tanti imprenditori che devono denunciare in assoluta tranquillità e sicurezza. La Palermo del 2026 non è la stessa del 1991: rispetto al passato gli imprenditori ricevono risposte totalmente diverse dai cittadini e dallo Stato, quindi sono discretamente ottimista”. Queste le parole del presidente di Addiopizzo, Raffaele Genova, che a margine della cerimonia a Palermo in ricordo di Libero Grassi a 35 anni dalla sua uccisione per mano mafiosa, si concentra sui progressi nella lotta al racket dal 29 agosto 1991 ai giorni nostri. xd8/vbo/mca1