Si rompe conduttura Scirca, disagi in due Comuni | Secondo guasto in 14 giorni - Tuttoggi.info

Questa mattina (sabato 29 agosto) si è rotta in località Biscina (Gubbio), la conduttura idrica “Scirca“, l’importante condotta che, dall’omonima sorgente, rifornisce molti sistemi idrici di Alto Chiascio e Perugino.

Il personale operativo di Umbra Acque è sceso immediatamente in campo per l’esecuzione della riparazione che durerà – fanno sapere – fino al tardo pomeriggio.

Le manovre gestionali in corso di esecuzione e le autobotti stanno consentendo di ridurre al minimo i disservizi, limitando i disagi alle utenze di Piccione e Fratticciola nel Comune di Perugia e Santa Cristina e Petroia nel Comune di Gubbio.

Si tratta del secondo guasto in appena due settimane. Il primo era avvenuto il giorno di Ferragosto in località Castello di Colmollaro (Gubbio). In quell’occasione per la riparazione erano occorse oltre 24 ore.