Il Grifo sulla pelle: la storia del Perugia attraverso le sue maglie - Tuttoggi.info

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Il Grifo sulla pelle: la storia del Perugia attraverso le sue maglie

Redazione

Il Grifo sulla pelle: la storia del Perugia attraverso le sue maglie

Lun, 21/09/2026 - 11:22

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Ci sono maglie che si indossano per novanta minuti e altre che rimangono addosso per tutta la vita. Quella del Perugia appartiene alla seconda categoria. Sabato 26 settembre 2026, alle ore 18.30, nella Sala dei Notari del Comune di Perugia, sarà presentato “Il Grifo sulla pelle”, il libro di Alessandro Teglia e Roberto Settonce pubblicato da Futura Libri.

Insieme agli autori interverrà Fabio Versiglioni, editore di Futura Libri. Alla presentazione parteciperanno inoltre alcuni ex giocatori e figure particolarmente significative nella storia del Perugia Calcio, chiamati a condividere ricordi e testimonianze legati alla loro esperienza in biancorosso.

Il libro nasce dall’incontro tra collezionismo, ricerca storica e passione. Alessandro Teglia e Roberto Settonce hanno raccolto e studiato per anni le maglie del Perugia, comprendendo che ciascuna di esse conservava molto più di un semplice valore sportivo. Dietro una cucitura, uno stemma o uno sponsor si nascondono infatti una stagione, un volto, una trasferta, una promozione, una retrocessione o una domenica rimasta nella memoria di migliaia di persone.

Da questa consapevolezza nasce un’opera che ricostruisce la storia del Perugia Calcio attraverso le sue divise da gioco e che ambisce a diventare un riferimento duraturo nella bibliografia biancorossa.

La maglia è il luogo nel quale la storia sportiva incontra quella personale. È la prima maglia regalata da un padre a un figlio, quella indossata allo stadio in una giornata di pioggia, quella conservata in un cassetto per decenni o ritrovata in una vecchia fotografia di famiglia. Cambiano i tessuti, gli sponsor e i protagonisti, ma non cambia ciò che rappresenta.

Il Grifo cucito sul petto è un segno di appartenenza che supera il risultato della domenica. Racconta il rapporto tra una squadra e il suo territorio, tra il campo e le strade della città, tra chi ha vissuto le grandi imprese del passato e chi oggi eredita gli stessi colori.

Per questo “Il Grifo sulla pelle” non è soltanto un libro sulle maglie. È un racconto sulla memoria, sull’identità e su quella particolare forma di appartenenza che permette a un’intera comunità di riconoscersi negli stessi colori.

La Sala dei Notari, uno dei luoghi simbolo di Perugia, accoglie così una serata dedicata alle storie, ai protagonisti e alle emozioni che hanno reso la maglia biancorossa parte del patrimonio sentimentale della città.


Luogo: Sala dei Notari, Piazza IV Novembre, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA

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