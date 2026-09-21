Controlli all'Ottagono, arrestato 34enne destinatario di di una misura cautelare - Tuttoggi.info

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Controlli all’Ottagono, arrestato 34enne destinatario di di una misura cautelare

Redazione

Controlli all’Ottagono, arrestato 34enne destinatario di di una misura cautelare

Lun, 21/09/2026 - 12:02

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Personale della Polizia di Stato di Perugia ha tratto in arresto un soggetto – classe 1991- destinatario di un ordine di esecuzione di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio nell’area commerciale “L’Ottagono”, gli agenti hanno proceduto all’identificazione di un uomo.

Nel corso delle attività di identificazione, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale, conclusasi con esito negativo.

L’uomo è stato accompagnato presso la Questura per l’identificazione mediante rilievi fotodattiloscopici, risultando privo di documenti.

A seguito degli accertamenti effettuati, l’uomo è risultato destinatario di un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere.

Il 34enne è stato quindi accompagnato presso la locale Casa Circondariale “Capanne”.

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