Sorpreso ubriaco alla guida, in auto anche uno stiletto di 28 cm - Tuttoggi.info

Durante i servizi di controllo svolti nei giorni scorsi nella frazione di Ellera, la Polizia Locale di Corciano ha denunciato a piede libero un 41enne, già noto alle forze dell’ordine, per guida in stato di ebbrezza e detenzione abusiva di armi.
La pattuglia ha fermato l’auto condotta dall’uomo intorno alle 21.30. Fin dai primi istanti gli agenti hanno notato l’evidente stato di alterazione psicofisica del conducente, decidendo di sottoporlo all’accertamento tramite etilometro: l’esito del test ha confermato un tasso alcolemico di circa 1,70 g/l, oltre tre volte superiore alla soglia massima consentita per legge (0,5 g/l). LEGGI DETTAGLI.