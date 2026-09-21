Tg Sport - 21/9/2026 - Tuttoggi.info

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Tg Sport – 21/9/2026

ItalPress

Tg Sport – 21/9/2026

Lun, 21/09/2026 - 17:03

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ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– L’addio a Sandro Mazzola a Milano e la protesta della curva sud Juve
– Italia, via al Mancini-bis a Coverciano: 34 convocati e nove volti nuovi
– Serie A, la Juve batte 2-0 l’Atalanta: il quadro della quinta giornata
– Festa Milan nei 100 anni di San Siro: tris al Lecce
– Caso Maldini, test negativi dopo l’incidente
– Volley, Italia travolgente agli Europei: 3-0 alla Danimarca
– Tennis, Sinner nella storia: 90 settimane da numero uno al mondo
– MotoGp: trionfo storico per Acosta in Austria
– La Barba al Palo – Sorpresa Frosinone, ma non è una questione di fortuna
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