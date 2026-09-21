Asp Siracusa, al via le attività del Motorhome odontoiatrico nei comuni - Tuttoggi.info





SIRACUSA (ITALPRESS) – L’Asp di Siracusa compie un altro passo nell’estensione dei servizi sul territorio con l’inaugurazione del Motorhome odontoiatrico, l’unità mobile destinata ad assicurare prestazioni sanitarie itineranti e gratuite in tutti i Comuni della provincia. L’iniziativa rientra nel progetto “Contrastare la povertà sanitaria” del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027, coordinato dall’Istituto Nazionale Salute Migrazioni e Povertà. Non solo Odontoiatria, tra gli altri progetti è presente anche un servizio di assistenza a domicilio per le donne post gravidanza, famiglie di pazienti psichiatrici e ambulatori di prossimità

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