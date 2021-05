Vaccini a Terni, disagi per lunga coda di attesa - Video - Tuttoggi

Vaccini, a tutti gli aventi diritto è stato dato lo stesso orario creando una lunga coda fuori dal centro vaccinale di piazzale Bosco

Lunga coda in attesa dei vaccini anti-Covid nel centro vaccinale di Terni, situato presso piazzale Bosco.

Nel pomeriggio di oggi 24 maggio, alcuni lettori, hanno segnalato molte criticità nella gestione dei vaccini, visto che, secondo quanto riferito da alcuni dei presenti, avrebbero “assegnato appuntamenti tutti allo stesso orario”.

Attesa snervante

In molti si sono dunque presentati all’appuntamento per il vaccino allo stesso orario creando una lunga coda fuori dal centro vaccinale di piazzale Bosco presso l’istituto scolastico Casagrande: “Ho 200 persone davanti a me – segnala un lettore – non capisco come mai abbiano dato a tutti appuntamento allo stesso orario. Ho visto anche qualcuno che ha rinunciato per la fila che si è creata”.

Criticità

Non è la prima volta che vengono segnalate criticità nel centro vaccinale di Terni; si ricorda, a tal proposito, l’episodio di un’anziana di 94 ‘costretta’ a vaccinarsi in condizioni non proprio idonee per una signora in carrozzella.

Nell’occasione fu la nipote a denunciare il fatto, sul quale, una nota dell’Usl, aveva poi chiarito che il disservizio era stato colmato e che i vaccini sarebbero ripresi in un contesto adeguato.

di A.M.