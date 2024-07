Bastia, cerca di accoltellare gestore di un locale: cittadino lo disarma - Tuttoggi.info

Il personale della Polizia di Stato del Commissariato di di Assisi è intervenuto in piazza Giuseppe Mazzini a Bastia Umbra per lite in strada, a seguito del quale ha tratto in arresto un cittadino albanese, classe 1996, per il reato di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Nello specifico l’uomo, dopo aver minacciato il gestore di un esercizio pubblico di Bastia Umbra, ha tentato di colpirlo con un coltello. Solo grazie all’intervento di un cittadino, che ha provveduto a disarmare il 27enne, è stato possibile evitare una possibile tragedia.

Fuga e aggressione a poliziotto

I poliziotti, sopraggiunti sul posto, hanno constatato che l’uomo si era dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Sentiti i testimoni e la vittima e acquisiti tutti gli elementi utili, gli agenti si sono quindi messi alla ricerca del 27enne che è stato rintracciato poco dopo in via Roma. Alla vista dei poliziotti, il giovane ha tentato la fuga, aggredendo uno degli agenti che ha riportato delle lesioni personali giudicate guaribili in 8 giorni dal personale sanitario. Per questi motivi, al termine delle attività di rito, il 27enne è stato tratto in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero, trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura fino al processo per direttissima, tenutosi nella mattinata di oggi 27 luglio, nell’ambito del quale il G.I.P. ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.