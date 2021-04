Secondo quanto riferito dalla donna, che ha segnalato il fatto anche a Tuttoggi, la vicenda si è verificata stamattina a Terni, nel nuovo centro vaccinale

“Mia nonna, 94 anni, in carrozzella (con ossigeno al seguito) sotto il diluvio in attesa del vaccino“ – è questa la denuncia di una cittadina ternana che ha avuto un’esperienza negativa col sistema vaccinale predisposto a Terni.

Punto vaccini nel mirino

Secondo quanto riferito dalla donna, che ha segnalato il fatto anche a Tuttoggi, la vicenda si è verificata stamattina a Terni, nel nuovo centro vaccinale. La domanda che si pone la donna è se sia conveniente “Allestire un centro “in tempi record” e poi non farlo funzionare. Credo sia molto più importante impiegare qualche giorno in più e accogliere le persone non autonome in condizioni dignitose”.

“Il medico di base non ha voluto fare il vaccino in casa”

“Stiamo arrivati qui da poco, scusateci” – sono le parole pronunciate dagli operatori che accompagnavano l’anziana classe 1927 sotto il diluvio. “Tengo a sottolineare – continua la ‘denuncia’- che il medico di base si è rifiutato di fare il vaccino a casa, nonostante mia nonna non stia bene e non riesca a camminare. Lo abbiamo ripetuto tante volte in questi mesi di pandemia: i nonni sono un bene prezioso e non è più accettabile assistere a queste scene. Spero si possa agire al più presto – conclude – e salvaguardare la salute di altri “nonni” che nei prossimi giorni saranno vaccinati”.