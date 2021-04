Vaccini, immunizzato un umbro su 10, uno su 4 con la prima dose | I dati per territorio

Disponibili gli aggiornamenti quotidiani sull'andamento della campagna vaccinale: farmaci utilizzati, categorie ed età a cui sono andate le dosi

Il 10% degli umbri ha completato la vaccinazione anti Covid, con la prima dose e il richiamo. Alle 8 di questa mattina (martedì) erano 79.700. Mentre sono sono 204.832 gli umbri che hanno ricevuto la prima dose, il 26,3% della popolazione.

I distretti

Gli immunizzati rispetto al totale della popolazione sono maggiormente nel distretto di Orvieto (12,57%), mentre la percentuale inferiore si ha al momento in Valnerina 7,84% (dove agiranno di supporto anche i militari per le vaccinazioni a domicilio con il farmaco di Moderna). Bene anche i distretti di Terni, Perugia, Spoleto. In questi ultimi c’è la più alta percentuale di residenti che hanno ricevuto la prima dose (sopra il 28%).

I vaccini utilizzati

In tutto in Umbria sono state somministrate 284.532 delle 301.555 dosi di vaccino ricevute. Usato il 96% delle dosi di AstraZeneca, quasi il 97% di Pfizer e l’82% di Moderna. in attesa di utilizzare anche il farmaco di Johnson & Johnson.

Fasce di età e categorie

Sono stati completamente vaccinati 45.631 umbri over 80 (69396 hanno ricevuto la prima dose). Solo 130 nella fascia di età 70-79 anni (30.594 la prima dose), 9 tra 60 e 69 anni (777 la prima dose). Gli ospiti delle strutture residenziali immunizzati sono 4532 (5228 la prima dose). I soggetti fragili e caregiver immunizzati sono 4754 (37945 la prima dose).

Quanto alle categorie professionali, sono 22.138 gli operatori sanitari e socio-sanitari che hanno completato la vaccinazione (26689 la prima dose). Tra militari e forze dell’ordine 152 coloro che hanno completato il ciclo e 4567 la prima dose. Tra il personale scolastico in 362 hanno completato il ciclo (in genere con AstraZeneca, che fissa il rischiamo a due mesi e mezzo dalla prima punta), mentre in 19335 hanno fatto la prima dose. Immunizzati 1786 soggetti che lavorano in strutture sanitarie o comunque a rischio (8871 con le due dosi).

I dati aggiornati

Dati che ora possono essere consultati online sul sito istituzionale della Regione Umbria, nel portale dedicato all’emergenza coronavirus, una nuova dashboard sulla vaccinazione anti Covid-19, visualizzabile al link https://coronavirus.regione.umbria.it/vaccini

La Dashboard, realizzata grazie alla collaborazione tra il Centro Operativo Regionale (COR), la Direzione Salute e Welfare, la Direzione Sviluppo Economico e Agenda digitale, Umbria Salute e Umbria Digitale, è uno strumento di facile lettura che fornisce il quadro aggiornato sull’avanzamento della campagna vaccinale in Umbria.

Coletto: un segno di trasparenza

“Sappiamo che c’è un forte bisogno informativo sull’andamento della campagna vaccinale nella nostra regione – ha affermato l’assessore alla Salute e Welfare della Regione Umbria, Luca Coletto – e per questo abbiamo realizzato la nuova dashboard che, insieme agli altri canali della comunicazione già presenti, sarà in grado di fornire una quadro chiaro e puntuale ai cittadini e agli addetti ai lavori, nel rispetto dei principi di informazione e trasparenza”.