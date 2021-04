Covid, Tesei: in autunno quarta ondata, umbri vaccinati entro agosto per affrontarla

E in vista dell'estate la presidente chiede poche regole certe e più controlli per riavviare la macchina turistica | Pesa il coprifuoco alle 22

Umbri vaccinati entro agosto per “depotenziare” la quarta ondata Covid che certamente ci sarà in autunno. La presidente Donatella Tesei indica la strada per affrontare al meglio il prossimo autunno (quando la quarta ondata “è certa”, ha ricordato sulla base delle simulazioni fatte) e l’emergenza pandemica che proseguirà anche nel 2022.

Nel frattempo, l’Umbria che “ha superato la fase 3” si appresta a vivere la stagione estiva confidando che, come lo scorso anno, porti numerosi turisti. Ne è certa la governatrice Tesei. Che invita a coniugare la ripresa economica e della vita sociale con “il rigido rispetto dei protocolli” (mascherine e distanziamento) e un incremento della campagna vaccinale. Per arrivare entro agosto, all’immunizzazione della gran parte degli umbri.

Per la gestione di questa fase Tesei chiede poche regole (“dare fiducia a cittadini e imprese”) e “più controlli” per farle rispettare.

La presidente ha ribadito la richiesta delle Regioni affinché venga rivisto il coprifuoco ora mantenuto alle 22, che “non agevola la ripresa economica”.