Angelilli "SMAU New York opportunità straordinaria per imprese del Lazio" - Tuttoggi.info

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Angelilli “SMAU New York opportunità straordinaria per imprese del Lazio”

ItalPress

Angelilli “SMAU New York opportunità straordinaria per imprese del Lazio”

Ven, 12/06/2026 - 12:03

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ROMA (ITALPRESS) – “Essere a New York con le startup del Lazio rappresenta un’opportunità straordinaria per accompagnare le nostre imprese nei percorsi di crescita e di apertura ai mercati internazionali. Il sostegno all’innovazione è una delle priorità della Regione Lazio e per questo abbiamo investito la cifra record di 140 milioni di euro a favore di startup e imprese innovative. Vogliamo creare le condizioni affinché il talento, la ricerca e la capacità imprenditoriale presenti nel nostro territorio possano competere e affermarsi sui principali mercati globali” Così il vicepresidente e Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli, a New York per SMAU | Italy RestartsUp, il principale appuntamento dedicato all’innovazione italiana negli Stati Uniti

pc/mca3 (fonte video: Regione Lazio)

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