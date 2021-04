Nuovo punto vaccini a Terni, obbiettivo 1500 dosi al giorno - Tuttoggi

Una giornata utile per testare la macchina organizzativa messa in campo dalla direzione strategica dell’Azienda Usl Umbria 2, in vista del Vaccine day

Sono circa trecento le dosi vaccinali somministrate nella giornata di oggi 14 aprile, primo giorno di lavoro per i team vaccinali del distretto di Terni dell’Azienda Usl Umbria 2 nella nuova postazione unica territoriale della città situata nella palestra dell’Istituto scolastico “Casagrande”, lato parcheggio, in piazzale Bosco, a pochi passi dalla stazione ferroviaria.

Una giornata utile per testare la macchina organizzativa messa in campo dalla direzione strategica dell’Azienda Usl Umbria 2, in vista del Vaccine day del 25 aprile.

L’accelerazione della campagna

Con la necessità di imprimere un’accelerazione alla campagna vaccinale e grazie all’incremento delle forniture previsto sin dalle prossime settimane, come annunciato dal commissario straordinario per l’emergenza generale Figliuolo, l’obiettivo è di vaccinare, nella città di Terni, almeno 1500 persone al giorno, con un’organizzazione in grado di poter arrivare fino a duemila dosi. Basti pensare che i tre team vaccinali dell’Azienda Usl Umbria 2 di Terni, fino a ieri operativi nella sede centrale di viale Bramante, hanno raggiunto la quota di 500 somministrazioni giornaliere.

L’azienda sanitaria ha attivato, nella nuova postazione territoriale, ben dieci team sanitari e previsto l’apertura della struttura sette giorni su sette, dalle 8.30 alle 19. L’attività dei sanitari è supportata dalla Protezione Civile, da numerose associazioni di volontariato e dalla Polizia municipale che renderanno più agevole e rapido l’accesso alla postazione.

L’apertura del centro

All’apertura del centro oggi – 24 aprile – erano presenti il direttore generale dell’Azienda Usl Umbria 2 Massimo De Fino, il direttore del distretto di Terni Stefano Federici e il commissario straordinario per l’emergenza Covid aziendale Camillo Giammartino. Anche se il vero e proprio lancio del centro avverrà domani in occasione del Vaccine Day.