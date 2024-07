Cambio Festival chiude l'edizione 2024 con 3 appuntamenti gratuiti: si parte il 9 agosto da Piandarca - Tuttoggi.info

Una nuova sfida per Cambio Festival, che dopo le date nel Comune di Assisi, tra cui le due nel centro storico, regala ai suoi fan e al pubblico tre iniziative gratuite e fuori porta. I tre appuntamenti sono stati presentati venerdì 26 luglio 2024 all’Auditorium San Sebastiano a Cannara, alla presenza di Fabrizio Gareggia e Lucia Paoli, rispettivamente sindaco e assessore al turismo del Comune di Cannara, di Francesco Raspa, portavoce di Ponte Levatoio APS, e di Ottaviano Turrioni, presidente del Comitato Piandarca.

Proprio Piandarca, il sito della predica agli uccelli in cui da tempo è in atto una importante opera di recupero e valorizzazione, sarà infatti il luogo di partenza delle tappe agostane, con Enrico Pieranunzi in trio e le musiche di Gershwin, il 9 agosto. Il 28 agosto a Spello, alle Torri di Properzio, è la volta di Lorenzo Bisogno 4tet feat. Cosimo Boni e Massimo Morganti. Il 31 agosto a Villa del Boccaglione a Bettona, gran finale con il concerto di Stefano Zavattoni, Mauro Mela & Orchestra.

“Ho detto sin dall’inizio del mio mandato che Piandarca era tra le priorità della mia azione amministrativa. Tutti noi – le parole del sindaco Gareggia – speriamo che le celebrazioni che vedranno l’Umbria e Assisi protagoniste degli ottocentenari francescani possano essere il lancio definitivo di un bene che stiamo valorizzando dal punto di vista religioso e spirituale, grazie alla collaborazione con le la Diocesi, famiglie francescane, la parrocchia, l’Ofs locale e regionale, ma anche come luogo culturale e dove realizzare eventi di rilievo. E per questo siamo molto lieti della collaborazione con Cambio Festival, che siamo certi si ripeterà anche in futuro”.

“Anche quest’anno Cambio Festival si è contraddistinto per lo sconfinare tra generi – dal teatro alla danza passando ovviamente per la musica e – aggiunge Raspa – abbiamo accolto con piacere la sfida di sconfinare anche fisicamente. Così, dopo alcune tappe nei luoghi più belli e suggestivi del Comune di Assisi, siamo lieti di arrivare a Cannara, in un luogo peraltro legato a San Francesco e dall’altissimo significato storico, spirituale e paesaggistico. Ma non dimentichiamo le Torri di Properzio a Spello e Villa del Boccaglione a Bettona: grazie ai tre Comuni, ai sindaci e alle amministrazioni per la fiducia che ci hanno concesso”.

“Piandarca – conclude l’assessore Paoli – è un luogo di cui mi sono innamorata e per la cui valorizzazione lavoro – di concerto con il Comitato per la sua tutela, con le famiglie francescane e la Diocesi – dal 2021. Tanto tempo è passato e tanto abbiamo realizzato: la statua, il percorso FAI, l’altare, la creazione del Santuario all’aperto. E ora questo luogo meraviglioso, ricco di pace, tranquillità e natura, stupendo nella sua unicità, verrà usato anche come attrattore culturale: siamo felici che sia una delle tappe di Cambio Festival, che da oltre venti anni sorprende il pubblico di tutta l’Umbria con le sue proposte”.

CAMBIO FESTIVAL, I TRE APPUNTAMENTI GRATUITI

Come detto Cambio Festival ad agosto propone tre eventi, tutti gratuiti. Si parte il 9 alle 21.30 a Piandarca di Cannara con Enrico Pieranunzi in trio e le musiche di Gershwin. Titolo del concerto è “Play Gershwin”, su trascrizioni ed elaborazioni originali dello stesso Enrico Pieranunzi, pianista che si esibirà insieme a Gabriele Pieranunzi, violino e Gabriele Mirabassi, clarinetto. Un emozionante viaggio tra le melodie e i ritmi dell’innovativo e geniale compositore statunitense, per trascorrere da “An American in Paris” ai song “The man I love” e “I got rhythm”, da “Rhapsody in blue” al Secondo Preludio fino a pagine scelte da “Porgy and Bess”. Figura centrale nella storia della moderna musica americana, Gershwin fu insieme songwriter dalla vena inesauribile, pianista brillantissimo, compositore di fervida immaginazione. Ma fu soprattutto lucido assertore di una visione straordinariamente profetica della musica, al cui centro troviamo quella fusione jazz/classica che ha anticipato di quasi un secolo quanto sta accadendo oggi intorno a noi.

Il 28 agosto alle 21 a Spello, alle Torri di Properzio, è la volta di Lorenzo Bisogno 4tet feat. Cosimo Boni e Massimo Morganti. Dopo il primo disco “Open Spaces”, che li ha visti esibirsi sia in Italia che all’estero insieme a Massimo Morganti – trombonista di riferimento del jazz italiano ed europeo – per Lorenzo Bisogno 4tet si apre una collaborazione con un nuovo protagonista: il trombettista Cosimo Boni. It’s a new Day è il titolo dell’album in cui il quintetto – Lorenzo Bisogno, sax tenore; Manuel Magrini, pianoforte; Pietro Paris, contrabbasso; Lorenzo Brilli, batteria; e ospite Cosimo Boni, tromba – pur attingendo dal jazz del passato, si arricchisce di tanti linguaggi spingendosi verso quel territorio inesplorato che possiamo riassumere come contemporary jazz. Il punto di partenza ideale è quello che fa riferimento al secondo quintetto di Miles Davis ma con un approccio compositivo che apre lo sguardo ad altri generi come il soul, l’hip hop, il funk. Lo swing si alterna a groove decisi, a tratti incalzanti che offrono la giusta base per i fiati e che diventano più incisivi nelle parti improvvisate.

Il 31 agosto alle 21 a Villa del Boccaglione a Bettona, gran finale con il concerto di Stefano Zavattoni, Mauro Mela & Orchestra. Due bambini dotati nel pianoforte e nella chitarra classica, rivali nei saggi di fine anno negli anni ‘70, poi adolescenti e amici che compongono musica nella stessa band, fondendo i loro opposti temperamenti. In seguito la vita con le sue sfumature: stonata, intonata, sentieri divisi e condivisi, ritmi in battere e levare, le pause… Eppure “c’è tempo” per ritrovarsi, grazie ad altri amici, e raccontarsi ancora, in una nuova inattesa polifonia con un’orchestra… un sogno realizzato che arresta il tempo.



Tutti gli appuntamenti di Cambio Festival 2024 sono resi possibili grazie al contributo della Città di Assisi e anche grazie ai fondi del POR – FESR 2014-2020 Asse 3 – Azione 3.2.1 Piano sviluppo e coesione FSC (D.L. n.34/2019) – Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo – Anno 2023, indetto da Sviluppumbria. Partner ufficiale della manifestazione è Pegaso 2000 del ceo Franco Cicogna. Main sponsor sono: Francesca Menichelli – consulente finanziario Fineco Bank e Acton del ceo Alberto Forini. Importante è il sostegno dei Comuni di Bettona, Cannara e Spello. L’evento è patrocinato dalla Provincia di Perugia.

I biglietti per gli spettacoli sono già prenotabili sul sito cambiofestival.it e sul circuito Ticket Italia. Per rimanere sempre aggiornati sulle iniziative di Cambio Festival è possibile anche seguire i social ufficiali della manifestazione, su Facebook – https://www.facebook.com/cambiofestival – Instagram – https://www.instagram.com/cambiofestival/ – e X/Twitter – https://x.com/Cambiofestival