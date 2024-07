Cambio Festival 2024, James Senese incanta il pubblico all’abbazia di San Pietro ad Assisi | Foto - Tuttoggi.info

Uno straordinario James Senese ha incantato ieri sera (18 luglio 2024, ndr) il pubblico di Cambio Festival 2024 nel centro storico di Assisi, nella affascinante location dell’abbazia di San Pietro, con una selezione di suoi brani e anche un omaggio al “fratello” Pino Daniele.

Dopo il Gala di danza, realizzato in collaborazione con Rondine – Balletto di Assisi, è toccato al sassofonista napoletano classe 1945, all’anagrafe Gaetano Senese, tra i più noti italiani a livello mondiale e alla sua musica spazia tra jazz, rock, soul e funky. Nel 1990 all’Apollo Theater di New York fu definito dagli statunitensi ‘Brother in soul’, appellativo riservato ai grandi artisti. Negli anni Sessanta e Settanta è stato uno dei padri fondatori del movimento musicale ‘Neapolitan power’ e ha fondato diversi gruppi tra cui ‘Napoli Centrale’ di cui è ancora il leader. Durante la sua lunga carriera ha collaborato con prestigiosi artisti tra i quali Gil Evans, Art Ensemble of Chicago, Steve Thorton, Lester Bowie, Don Moye, Roberto De Simone, Pino Daniele, Tullio De Piscopo ed Enzo Avitabile. L’appuntamento – che ha visto la presenza anche di Fredy Malfi alla batteria; Rino Calabritto al basso e Alessio Busanca alle tastiere – è stato realizzato con la collaborazione di Fineco Bank.

Dopo le due date nel centro storico di Assisi, Cambio Festival si proietta nel mese delle “collaborazioni fuori porta”, tutte gratuite. Si parte il 9 agosto a Piandarca di Cannara con Enrico Pieranunzi in trio e le musiche di Gershwin. Il 28 agosto a Spello, alle Torri di Properzio, è la volta di Lorenzo Bisogno 4tet feat. Cosimo Boni e Massimo Morganti. Il 31 agosto a Villa del Boccaglione a Bettona, gran finale con il concerto di Stefano Zavattoni, Mauro Mela & Orchestra.

