Incidente in autostrada, muore 58enne di Perugia - Tuttoggi.info

Sarebbe stato un malore a provocare un incidente stradale in cui ha perso la vita Giuseppe Bendoni, 58enne residente a Perugia. La tragedia è avvenuta giovedì pomeriggio lungo l’autostrada A15, in Toscana, tra Pontremoli e Aulla. L’uomo, dipendente di una società di Perugia che si occupa di sicurezza stradale, era a bordo di un mezzo di servizio, una Fiat Panda del “servizio viabilità”.

Secondo quanto emerso, il 58enne potrebbe essere appunto stato colpito da un malore, perdendo il controllo del veicolo e venendo sbalzato sul manto stradale. Un’altra auto non è riuscita ad evitare l’impatto con la Panda, con le due persone all’interno che sono rimaste ferite in modo lieve. Per Giuseppe Bendoni, invece, non c’è stato purtroppo nulla da fare: è deceduto sul colpo. L’uomo, originario di Firenze ed appunto residente in Umbria, non aveva però con sé i documenti al momento dell’arrivo dei soccorritori e soltanto nelle ultime ore si è ricostruita la sua identità, proprio grazie all’auto che guidava. Il 58enne lavorava infatti per un’azienda perugina, la Cmb Service di Sant’Andrea delle Fratte, ed appunto giovedì pomeriggio si trovava lungo l’autostrada A15.