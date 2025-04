Trovato senza vita sul lungotevere accanto al suo cavallo, addio a Corrado Tiberi - Tuttoggi.info

Se n’è andato facendo quello che più amava, andare a cavallo. Il 64enne Corrado Tiberi – campione di endurance ed ex nazionale della disciplina equestre – è stato trovato senza vita ieri mattina (10 aprile) lungo il percorso verde del Tevere all’altezza di Selci (San Giustino).

La tragica scoperta è stata fatta da un passante, imbattutosi in un cavallo in libertà che, da solo, stava mangiando l’erba. A poca distanza dall’animale vi era il corpo dell’uomo disteso a terra.

L’allarme è scattato poco prima delle 12, con il 118 che, giunto sul posto, ha tentato invano di rianimare Tiberi. In loco è arrivata anche la Polizia tifernate, per tutti gli accertamenti del caso. Non si è ancora capito, infatti, se il 64enne possa aver accusato un malore o sia caduto da cavallo. L’uomo peraltro indossava anche il casco. Purtroppo non ci sarebbero stati testimoni in grado di facilitare le indagini.

Arriva forte da tutto l’Altotevere e oltre il cordoglio per Corrado Tiberi, originario di un paesino delle Marche, residente da tempo a San Giustino e dipendente della Muzi Betti di Città di Castello.

La Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) lo ricorda come “un cavaliere di esperienza, che amava questo sport ed i suoi cavalli. Uno di noi, tra i molti, che con un sorriso sistemava tutto e ripartiva. La Fise Umbria e noi tutti saremo vicini ed uniti nel cordoglio alla Sig.ra Marinella Giorgeschi e a Sofia”. I funerali di Corrado si terranno sabato 12 aprile, dalle ore 10, nella Chiesa di San Giustino.