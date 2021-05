Vaccini, immunizzato un umbro su 5 | Ma il 9% dei sanitari non lo fa

Si accelera sulla fascia critica degli over 60, Umrbia seconda per la copertura degli over 70 | I dati aggiornati sulle vaccinazioni

Vaccini, immunizzato un umbro su 5. Ma c’è ancora il 9% degli operatori socio-sanitari che ha scelto di non sottoporsi alla puntura che salva dal Covid.

In base al report della Regione Umbria aggiornato alle ore 8 di domenica 23 maggio gli umbri che hanno completato il ciclo vaccinale sono 158.275 pari al 20% della popolazione residente, compresi anche gli under 16 che al momento non possono essere vaccinati. Sono invece 305.786 coloro che hanno ricevuto la prima dose (il 39,5% dei residenti).

Si cerca di accelerare anche sulla fascia critica di 60-69 anni, in cui l’Umbria resta ancora all’ultimo posto. Gli immunizzati sono 4.132, mentre in 12.540 hanno ricevuto la prima dose (circa il 38%). In tutte le altre categorie l’Umbria è ai primi posti. Compresa l’altra fascia su cui c’erano state polemiche nelle scorse settimane, quella tra 70 e 79 anni. Qui gli immunizzati sono 1.331 e i vaccinati con prima dose 53.786 (l’84%, la seconda copertura più alta in Italia).

Un operatore sanitario su 10 non si vaccina

Gli operatori socio-sanitari che hanno completato le vaccinazioni sono 23.982 e 28.197 coloro che si sono fatti inoculare la prima dose. In base al report del Sole 24 ore si è raggiunta una copertura del 91,4%, la quart’ultima in Italia, dove in questa categoria la media è del 96,3%.

In base alle disposizioni del Governo gli operatori socio-sanitari hanno l’obbligo di vaccinarsi, pena il cambio di mansione o l’esclusione per un anno senza stipendio.