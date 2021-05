Covid, sotto i 2 mila positivi: l’Umbria vede la zona bianca

L'aggiornamento della protezione civile sull'andamento dei contagi e sulla situazione in ospedale: un decesso, gli attualmente positivi sono 1967

Scesi sotto a quota 2 mila gli attualmente positivi al Covid in Umbria. L’aggiornamento della protezione civile alle ore 10.37 di oggi, domenica 23 maggio, conta infatti 1967 positivi, ai livelli di metà ottobre dello scorso anno.

I nuovi contagi sono 40 su quasi 2 mila tamponi processati. C’è una vittima, residente a Foligno.

I pazienti Covid ricoverati negli ospedali sono 91, di cui 13 in terapia intensiva. Gli umbri in isolamento sono 2.281.

L’Umbria “vede” la zona bianca

Una situazione in netto miglioramento, che potrebbe addirittura far anticipare al 7 giugno l’anticipazione dell’ingresso in zona bianca, ora stimato per il 14 giugno, se si proseguirà su questo trend.

Contagi in calo grazie alle vaccinazioni (un umbro su cinque è immunizzato) e all’aumento delle temperature atmosferiche.