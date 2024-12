In crescita il nuovo mercato di Castiglione della Valle  - Tuttoggi.info

Venerdì 13 dicembre è stato il quinto appuntamento con il nuovo mercato ambulante istituito dal Comune di Marsciano a Castiglione della Valle a partire da novembre 2024. Nel corso di questo primo mese di attività il mercato ha visto crescere il numero degli operatori e, allo stesso tempo, l’utenza in arrivo da tutta l’area al confine tra i comuni di Marsciano, Perugia e Piegaro.

Un nuovo servizio che riscuote, quindi, il gradimento dei cittadini che tutti i venerdì mattina, dalle 08.00 alle 13.00, possono approfittare delle bancarelle presenti per fare acquisti, in particolare, di tipicità alimentari, abbigliamento e prodotti per la casa. Lo spazio dove si svolge il mercato è dotato di parcheggio e si trova nell’area antistante il circolo “Il Faro”.

“La partecipazione di operatori e l’afflusso di persone – spigano il vicesindaco Sergio Pezzanera e l’assessore Sergio Berti che hanno lavorato all’avvio del mercato – sta confermando la bontà di questo progetto che l’Amministrazione comunale ha attivato. Il mercato di Castiglione della Valle è nato per intercettare una specifica esigenza della zona nord del territorio comunale e si sta dimostrando attrattivo anche per le aree confinanti dei comuni limitrofi. L’intento dell’Amministrazione è quindi di continuare sulla strada della valorizzazione di questa esperienza lavorando per potenziare sia il numero delle categorie merceologhe presenti che la qualità dell’offerta. Iniziative come queste sono preziose perché danno risposte concrete a quella richiesta di prossimità dei servizi che i cittadini avanzano e verso le quali è nostro intento prestare sempre la massima attenzione”.