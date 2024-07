Sisma Pierantonio, Tesei "A breve prime risorse per ricostruzione" | Arrivati fondi Cas per tutto 2024 - Tuttoggi.info

Risorse per la ricostruzione post sisma Pierantonio-Sant’Orfeto ancora al centro del Consiglio regionale, dove Michele Bettarelli (Pd) ha interrogato la presidente di Giunta Donatella Tesei sugli stanziamenti previsti, i ritardi dell’erogazione dei Contributi di autonoma sistemazione (Cas) e lo stato di avanzamento, da parte della Regione Umbria, del lavoro di verifica sugli edifici pubblici e privati disastrati, necessario per lo sblocco da parte del governo dei fondi.

“Ci siamo attivati fin da subito per assistere le popolazioni del sisma 2023 – ha risposto la presidente Tesei – mettendo fondi a disposizione dei Comuni e richiedendo stato di emergenza, con cui quasi 600 persone oggi possono ricevere il Cas. Le numerose sollecitazioni a Governo e Parlamento hanno portato ad interventi legislativi che hanno affidato alla struttura del Commissario la verifica delle necessità per la ricostruzione, con la ricognizione già avviata dal senatore Castelli e da sottoporre al Governo entro 6 mesi. L’Umbria ha predisposto la quantificazione dei fabbisogni per la ricostruzione delle strutture pubbliche e private, identificando costi parametrici da applicare a superfici previste, in modo da rendere le stime attendibili“.

Rispetto alle nuove risorse per l’autonoma sistemazione Tesei ha poi aggiunti di aver “richiesto subito la proroga dello stato di emergenza, nella quale è stato evidenziato che permaneva la necessità di fornire assistenza ad un numero rilevante di persone, a cui andranno oltre 2 milioni di euro annui. La gestione del post sisma ci ha visti impegnati già da poche ore dopo le scosse. A breve confido che avremo le prime risorse da destinare alla ricostruzione”.

Bettarelli ha replicato dicendosi “soddisfatto dell’arrivo dei fondi per l’autonoma sistemazione e del positivo iter della richiesta dei fondi per la ricostruzione. Importante sollecitare Governo e Commissario affinché le risorse per la ricostruzione siano disponibili il prima possibile”.