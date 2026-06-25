 Tre bambini infettati da Escherichia coli, due ricoverati a Firenze e Roma | Indagine epidemiologica - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Tre bambini infettati da Escherichia coli, due ricoverati a Firenze e Roma | Indagine epidemiologica

Massimo Sbardella

Tre bambini infettati da Escherichia coli, due ricoverati a Firenze e Roma | Indagine epidemiologica

Gio, 25/06/2026 - 16:59

Condividi su:

Tre bambini della zona dell’Assisano sono stati ricoverati in tre diversi ospedali – Firenze, Perugia e Roma – a seguito di un’infezione da Escherichia coli, i cui sintomi, come comunica la Usl Umbria 1, sono iniziati lo scorso 18 giugno.

Escherichia coli è un batterio Gram-negativo che fa parte della flora intestinale normale degli esseri umani. Sebbene la maggior parte dei ceppi di Escherichia coli sia innocua e contribuisca all’equilibrio del microbiota e alla produzione di vitamine, alcuni ceppi possono essere patogeni e causare infezioni intestinali, urinarie o sistemiche. Solitamente i sintomi compaiono dopo 3-4 giorni dall’esposizione al batterio.

Il Dipartimento di Prevenzione della Usl Umbria 1, in stretta collaborazione con il Servizio di Prevenzione della Regione Umbria e con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, ha attivato tutte le procedure previste per la gestione di questi casi.

Sono in corso l’indagine epidemiologica e i controlli ambientali necessari a ricostruire le possibili fonti di esposizione e a garantire la massima tutela della salute pubblica.

La Usl Umbria 1 assicura che continuerà a fornire aggiornamenti qualora risultasse necessario.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Perugia

Stf Loterios, adesione totale allo sciopero: “Portiamo la vertenza al Mimit” | Mozione in Regione

Foligno

Fontanella rimasta a secco, a Foligno un intero quartiere in rivolta

Foligno

Foligno, il Vescovo Accrocca visita l’Ospedale: “La civiltà di un Paese si misura dalla sua attenzione alla sofferenza”

in umbria

gli ultimi pubblicati

Spoleto

Special Festival torna per la terza edizione: il racconto quotidiano del dietro le quinte del Festival dei Due Mondi

Assisi

Tre bambini infettati da Escherichia coli, due ricoverati a Firenze e Roma | Indagine epidemiologica

Umbria | Italia | Mondo

Nibbio vola fuori dei confini umbri? In consiglio Melasecche e Proietti discutono dell’elisoccorso

Umbria | Italia | Mondo

Diritto allo studio, dalla Regione 10 milioni di euro per le borse universitarie Adisu 2026-2027

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!