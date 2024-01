Torna il calendario delle Grafiche Millefiorini, distribuzione gratuita in edicola - Tuttoggi.info

Il Calendario 2024 è distribuito gratuitamente dal 6 gennaio presso le edicole della Valnerina e di Spoleto

Anche quest’anno, le Grafiche Millefiorini di Norcia hanno stampato un calendario che racconta, attraverso immagini e testi, il territorio. Tredici foto selezionate e scelte con il supporto del Servizio Turistico Associato della Valnerina, che celebrano la bellezza di questa terra e la ricchezza delle sue opere d’arte.

Gli scatti sono di Massimo Chiappini, mentre la presentazione del “viaggio” è stata affidata alla

penna del giornalista Gilberto Scalabrini.

E’ da oltre 25 anni che le Grafiche Millefiorini di Norcia stampano il calendario in cui sono evidenziati dodici verbi, dodici angoli che lo rendono davvero cult per la gente. Le 13 pagine hanno un taglio grafico semplice e pratico ma di grande efficacia comunicativa. Il Calendario, distribuito gratuitamente dal 6 gennaio presso le edicole della Valnerina e di Spoleto, come abbiamo detto, promuove la valorizzazione del territorio a favore del turismo e dell’ambiente, trasmettendo un senso di appartenenza in grado di consolidare lo “spirito” e l’anima della Valnerina.