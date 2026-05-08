Navigabilità del Trasimeno, Meloni: "No allarmismi" - Tuttoggi.info

La Regione Umbria “bacchetta” tra le righe gli organizzatori di Moon in June, “colpevoli” di aver creato allarmismo sulle condizioni di navigabilità del lago Trasimeno nell’annunciare lo spostamento del concerto di Daniele Silvestri di metà luglio da Isola Maggiore a Tuoro. La decisione di non prevedere concerti all’Isola Maggiore, infatti, è stata presa dopo che Busitalia ha informato gli organizzatori “dell’impossibilità di garantire il servizio traghetti per Isola Maggiore nei giorni 18 e 19 luglio, a causa delle attuali condizioni di difficile navigazione del Trasimeno”.

Situazione che ha destato preoccupazione, provocando la pronta presa di posizione della Regione, ed in particolare dell’assessora regionale con delega ai laghi Simona Meloni. “In merito alle recenti notizie riguardanti un’ipotetica sospensione del servizio notturno di navigazione per Isola Maggiore il prossimo 18 luglio (in occasione dell’evento Moon in June), – evidenzia – la Regione Umbria invita a mantenere un atteggiamento improntato al non allarmismo, alla realtà dei fatti e alla condivisione. Messaggi già più volte fortemente richiamati e improntati al senso di responsabilità collettiva”.

“È necessario fare chiarezza su quanto l’amministrazione regionale stia facendo per garantire la vivibilità, la navigabilità e l’attrattività del Trasimeno, gestendo criticità che affondano le radici in anni di mancata programmazione – prosegue Meloni -. I fatti ci hanno dato ragione anche rispetto all’allarmismo dei primi mesi dell’anno relativi proprio al fermo navigazione: senza l’intervento diretto e tempestivo della Giunta Regionale, oggi l’Isola Maggiore si troverebbe ad affrontare criticità paralizzanti, a partire dal blocco del trasporto rifiuti e turisti. Al contrario, grazie ai lavori messi in opera: abbiamo garantito il flusso record di 9.000 passeggeri durante le festività pasquali e assicurato la piena operatività per il 1° maggio. Garantiremo i medesimi standard di servizio per il prossimo 2 giugno”.

“Mi spiace dover ripetere che la situazione attuale dei fondali non è nata oggi: è l’aggravamento di una condizione che persiste da anni – afferma l’assessora Meloni -. Se in passato fosse stata fatta una reale attività di prevenzione e una proiezione lungimirante, oggi avremmo centimetri d’acqua preziosi e molte meno problematiche logistiche. È facile oggi sollevare il caso, ma è più complesso risanare anni di immobilismo. Guardiamo però avanti con concretezza e lavoro collegiale serio. Siamo consapevoli che la situazione sia difficile e stiamo monitorando i livelli del lago giorno dopo giorno insieme agli uffici tecnici e all’Unione del comuni. Pur comprendendo la prudenza necessaria nelle previsioni a lungo termine, riteniamo fondamentale la condivisione delle scelte: valutiamo quotidianamente ogni centimetro di variazione dei fondali. Ogni volta che si presenta una criticità usiamo mettere intorno a un tavolo tutti gli interlocutori necessari per vagliare ogni soluzione tecnica possibile: non ci limitiamo a prendere atto dei problemi, ma cerchiamo attivamente soluzioni alternative per mitigare i disagi legati al calo idrico”.

“Come Giunta, peraltro, sosteniamo in maniera convinta tutte le iniziative che stanno portando l’Umbria a una crescita costante e continua sotto il profilo turistico e culturale – prosegue nel suo intervento l’assessora regionale -. L’Isola Maggiore è un gioiello di questo patrimonio e il nostro obiettivo rimane quello di trovare le soluzioni migliori per non penalizzare chi investe e chi visita il nostro territorio. L’impegno è totale: non per gestire l’ordinario, ma per risolvere le criticità straordinarie con pragmatismo, visione e pazienza che porterà risultati importanti e mai visti fino ad oggi”.

Simona Meloni conclude poi invitando “tutti coloro che a vario titolo intraprendono, lavorano e collaborano con la Regione Umbria per mantenere attività, iniziative e altro al Lago Trasimeno, comprese le isole, a condividere e non prendere iniziative singole che non solo generano disagio, ma soprattutto una comunicazione non corretta e inutili preoccupazioni nella popolazione e che mettono a repentaglio il territorio anche nell’ottica della attrattività turistica”.