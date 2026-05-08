Nuovo ospedale Narni - Amelia, sopralluogo istituzionale a Cammartana - Tuttoggi.info

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Nuovo ospedale Narni – Amelia, sopralluogo istituzionale a Cammartana

Redazione

Nuovo ospedale Narni – Amelia, sopralluogo istituzionale a Cammartana

Ven, 08/05/2026 - 21:08

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Dopo i rumors di una bocciatura del sito di Cammartana da parte di Inail, smentiti ieri dall’assessore regionale Francesco De Rebotti, l’area in questione è stata oggetto di un sopralluogo istituzionale.

Si è indatti svolto stamattina il sopralluogo tecnico in località Cammartana dove è stata individuata l’area sulla quale sorgerà il nuovo ospedale comprensoriale Narni – Amelia. Presenti i sindaci dei Comuni di Narni e Amelia, Lorenzo Lucarelli e Avio Proietti Scorsoni, insieme all’assessore regionale Francesco De Rebotti, ai tecnici della Regione, a quelli di Inail, al rup del progetto e ai tecnici dell’Asl.

“L’incontro – riferiscono i due sindaci – si è svolto in un clima estremamente positivo, utile e costruttivo. Nel corso della mattinata sono state affrontate anche alcune questioni tecniche emerse sul sito ed è stato importante approfondire e condividere, soprattutto nelle linee generali, le caratteristiche dell’impianto e del progetto”.

Lucarelli e Proietti Scorsoni hanno ringraziato l’assessore De Rebotti per l’impegno e la costante attenzione con cui produce aggiornamenti sull’iter autorizzativo che dovrà portare alla realizzazione del nuovo ospedale comprensoriale, “un’opera – ribadiscono i due Sindaci – strategica e fondamentale per il nostro territorio. A breve – annunciano poi i due amministratori – seguiranno ulteriori incontri, già programmati, finalizzati a fornire ulteriori chiarimenti richiesti da Inail e a proseguire il percorso amministrativo e tecnico necessario alla concretizzazione del progetto. Continueremo – concludono – a tenere costantemente aggiornate le nostre comunità sugli sviluppi dell’iter”.

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