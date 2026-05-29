Kuss vince la 19a tappa, Ciccone terzo, Vingegaard sempre in rosa - Tuttoggi.info

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Kuss vince la 19a tappa, Ciccone terzo, Vingegaard sempre in rosa

ItalPress

Kuss vince la 19a tappa, Ciccone terzo, Vingegaard sempre in rosa

Ven, 29/05/2026 - 19:18

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ALLEGHE (ITALPRESS) – Sepp Kuss vince in solitaria la 19esima e terzultima tappa della 109esima edizione del Giro d’Italia, la Feltre-Alleghe (Piani di Pezzè) di 151 chilometri. Il sogno dell’impresa di Giulio Ciccone è terminato a 2,2 km dal traguardo, quando l’abruzzese della Lidl-Trek è stato saltato nettamente dal 31enne statunitense della Visma-Lease a Bike; secondo posto a 13″ per il canadese Derek Gee (Lidl-Trek), terzo lo stesso Ciccone, che ha però superato il danese Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), sempre saldamente in maglia rosa, nella graduatoria di migliore scalatore. La frazione è stata segnata dalle fughe da lontano, con Ciccone ispirato e trionfatore sulla Cima Coppi posta sullo scollinamento del Passo Giau, ai -50 dall’epilogo. A circa 20 chilometri dall’arrivo Ciccone, dopo un litigio con Rubio, che gli ha sottratto dei punti per la classifica scalatori (“Ha fatto una mossa da piccolo corridore”, lo sfogo dell’azzurro), ha tentato l’impresa attaccando in discesa e provando l’ascesa solitaria a Piani di Pezzè, ma Kuss, trionfatore alla Vuelta 2023, è arrivato al doppio della velocità andando a conquistare la sua prima tappa in carriera al Giro. Non cambia nulla per quanto riguarda la maglia rosa, con Vingegaard che partirà leader domani nella 20esima e penultima tappa, la Gemona del Friuli 1976-2026 – Piancavallo di 200 chilometri, decisiva ai fini della classifica prima dell’approdo della corsa Rcs a Roma.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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