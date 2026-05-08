Settimana della Celiachia: AIC Umbria mobilita scuole, farmacie e comunità - Tuttoggi.info

Dal 9 al 17 maggio torna la Settimana nazionale della Celiachia e AIC Umbria (Associazione italiana celiachia) scende in campo con un fitto calendario di iniziative su tutto il territorio regionale: eventi informativi, degustazioni senza glutine, consulenze gratuite, incontri con specialisti, campagne nelle farmacie e progetti nelle scuole per sensibilizzare cittadini, famiglie e istituzioni su una patologia che coinvolge migliaia di persone anche nella nostra regione.

“Non sarà soltanto una settimana di eventi — spiega Samuele Rossi, presidente di AIC Umbria — ma una grande occasione di incontro, informazione ed inclusione. Vogliamo far capire che dietro la celiachia ci sono persone, famiglie, bambini e bisogni concreti. E soprattutto vogliamo dimostrare che nessun celiaco deve sentirsi solo”.

Oltre 20 sono le iniziative in programma a partire dalle scuole umbre, grazie al progetto nazionale “Tutti a tavola, tutti insieme”. Durante la Settimana della celiachia verranno distribuiti ben 7.970 pasti completamente senza glutine nelle scuole aderenti, permettendo a tutti i bambini di consumare lo stesso menù gluten free in un grande messaggio di inclusione, normalità e condivisione. Quest’anno hanno aderito i comuni di Bastia Umbra, Città della Pieve, Fabro, Foligno, Nocera Umbra, Orvieto, Perugia e Terni.

Sabato 9 e domenica 10 maggio, invece, presso il Quasar Village di Corciano i volontari di AIC Umbria ed i medici del Comitato scientifico saranno a disposizione della popolazione per due giornate di informazione e consulenza gratuita sulla celiachia e sull’alimentazione senza glutine. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Pac2000A/Conad, che proprio durante questi incontri annuncerà ufficialmente la partenza del servizio di convenzione con le Aziende sanitarie umbre per l’acquisto dei prodotti senza glutine rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale tramite il buono celiachia.

Martedì 12 maggio appuntamento presso il Mercato Contadino Campagna Amica di Madonna Alta a Perugia (orari: 9,30-12,30 e 15,30-17,30) per una giornata di divulgazione sull’alimentazione senza glutine con la presenza della dietista AIC Umbria, Valentina Ricci, e degustazione gluten free a cura dell’Azienda Agricola Baldassari. Lo stesso evento sarà replicato sabato 16 maggio presso il Mercato Coperto Campagna Amica di Terni (dalle ore 11), ancora una volta con momenti di informazione, consulenza e degustazioni aperte a tutta la cittadinanza.

Giovedì 14 maggio la sede AIC Umbria di Corciano aprirà le proprie porte (dalle ore 14 alle 19) a tutti coloro che vorranno usufruire gratuitamente di un colloquio personalizzato con la dietista dell’associazione, previo appuntamento.

Dal 15 al 17 maggio all’evento Porquesì di San Terenziano di Gualdo Cattaneo sarà possibile degustare panini con porchetta senza glutine e dolci glutenfree grazie al ristorante Buongustaio, struttura inserita nella guida AFC di AIC.

Grande attesa anche per il “Gluten Free Fest”, in programma il 16 maggio presso Farchioni – Mastri Birrai Umbri a Gualdo Cattaneo: un grande evento interamente senza glutine dalle ore 16,00 alle 23,00 con birra, street food, musica e momenti di aggregazione aperti a tutti. Sarà presente Osteria Marchigiana Truck Food Gluten Free insieme ai volontari ed ai membri del direttivo di AIC Umbria. Durante la serata sarà inoltre possibile partecipare, su prenotazione, alla visita del birrificio.

Sempre durante la Settimana nazionale della Celiachia ed in collaborazione con Federfarma Umbria, AIC Umbria promuoverà una vasta campagna informativa con la distribuzione di oltre 20.000 opuscoli nelle farmacie umbre per aiutare i cittadini a conoscere meglio la celiachia, sfatare fake news e diffondere informazioni corrette attraverso il motto: “Chiedi al tuo farmacista”.

Un’altra iniziativa messa in campo sarà “Shine a light on celiac”, una campagna globale di sensibilizzazione sulla celiachia: tra il 15 ed il 17 di maggio i Comuni umbri che hanno aderito illumineranno i propri monumenti di verde (colore internazionale della celiachia).

“Dietro tutte queste iniziative — conclude il presidente Rossi — c’è il lavoro straordinario dei nostri volontari, il sostegno dei soci e la collaborazione di istituzioni, aziende e professionisti che credono nella nostra missione. AIC Umbria non lavora solo durante la Settimana della Celiachia: siamo presenti ogni giorno dell’anno per supportare i celiaci e le loro famiglie. Grazie al lavoro immenso di tutti continuiamo ogni giorno a costruire qualcosa di importante per tutti i celiaci. Più siamo, più contiamo. Più siamo, più possiamo fare”.

AIC Umbria ricorda, infine, l’importanza di associarsi all’associazione per poter usufruire di servizi, informazioni aggiornate, supporto nutrizionale, tutela dei diritti, formazione, eventi e iniziative dedicate. La quota annua è di soli 15 euro.

Per informazioni sulle iniziative:

www.celiachiaumbria.it

Facebook e Instagram: AICUmbria

info@celiachiaumbria.it



