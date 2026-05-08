Spaccio e resistenza agli agenti, preso con 40 grammi di droga - Tuttoggi.info

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Spaccio e resistenza agli agenti, preso con 40 grammi di droga

Redazione

Spaccio e resistenza agli agenti, preso con 40 grammi di droga

A casa del 35enne altre quantità di eroina, materiale per il confezionamento della droga, un bilancino di precisione e denaro contante
Ven, 08/05/2026 - 15:35

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La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino nigeriano di 35 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso di un controllo effettuato dalle Volanti nei pressi di un esercizio commerciale della città, gli agenti hanno notato un uomo che, alla vista della pattuglia, tentava di allontanarsi con atteggiamento sospetto. 

Fermato per un controllo ha mostrato fin da subito nervosismo e insofferenza. Durante le operazioni di perquisizione, l’uomo ha tentato di disfarsi di un involucro contenente droga, opponendo inoltre resistenza agli operatori e cercando di guadagnarsi la fuga con spinte, calci e pugni, prima di essere definitivamente bloccato e messo in sicurezza. Gli accertamenti svolti hanno consentito di recuperare numerosi involucri termosaldati contenenti cocaina, eroina e marijuana, per un quantitativo complessivo di oltre 40 grammi di sostanza stupefacente, già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori quantitativi di eroina, materiale per il confezionamento della droga, un bilancino di precisione denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Tutta la sostanza stupefacente ed il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro. Su disposizione della Procura della Repubblica di Terni, l’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo. Nella giornata odierna il Giudice ha convalidato l’arresto, applicando nei confronti dell’indagato la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Terni. Il procedimento penale è nella fase del giudizio di primo grado e che, pertanto, per l’indagato vige la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.

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