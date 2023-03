Spoleto, 48enne investita mentre attraversa la strada: è gravissima - Tuttoggi

Una donna è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Terni dopo essere stata investita a Spoleto. E' successo nel primo pomeriggio

Una donna è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Terni dopo essere stata investita a Spoleto. E’ successo nel primo pomeriggio di venerdì nella popolosa frazione di San Giovanni di Baiano, lungo via Marx, nella stessa zona in cui qualche settimana fa si era verificato un violento incidente.

La donna, una 48enne, era scesa dall’autobus e stava attraversando sulle strisce pedonali, nei pressi del distributore di benzina, quando è stata travolta da un’auto di passaggio. Il conducente si è subito fermato, chiamando prontamente i soccorsi. All’arrivo dei sanitari del 118 le condizioni dell’investita sono subito apparse gravi e pertanto è stato disposto il trasferimento in codice rosso al Santa Maria di Terni. E’ ricoverata in rianimazione in condizioni critiche e si sta valutando un possibile intervento per le prossime ore. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso.