Ue, Sommella "Un italiano non può che essere europeista" - Tuttoggi.info

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Ue, Sommella “Un italiano non può che essere europeista”

ItalPress

Ue, Sommella “Un italiano non può che essere europeista”

Sab, 09/05/2026 - 15:03

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ROMA (ITALPRESS) – “Siamo europeisti non per forma ma per disegno. Siamo europeisti perché crediamo nei valori comuni, perché crediamo nell’uomo e insistiamo con dedizione a sottolineare il valore della persona, dell’amicizia, della lealtà e della condizione”. Lo ha detto il presidente de La Nuova Europa Roberto Sommella, fondatore del Ventotene Europa Festival, in occasione dell’apertura della decima edizione. “Un italiano non può che essere europeista perché gli italiani sono uniti nelle diversità e anche nelle difficoltà, come gli europei. Crediamo nell’Unione e non nella forza ma in quella della ragione”.
xl5/col3/mca1

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