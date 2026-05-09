Metsola "In questo momento abbiamo bisogno più che mai dell'Europa" - Tuttoggi.info

VENTOTENE (LATINA) (ITALPRESS) – “In questo momento abbiamo più bisogno che mai dell’Europa. L’incertezza è diventata parte della nostra realtà quotidiana e le sfide che ci attendono sono tante” per cui “le conoscenze che acquisirete qui” daranno “forma non solo al vostro futuro, ma anche a quello della nostra democrazia condivisa”. Sono le parole di Roberta Metsola, rivolte oggi ai trenta giovani coinvolti nella Spring School of Europe del Ventotene Europa Festival. La presidente del Parlamento europeo è intervenuta con un videomessaggio nel corso dell’inaugurazione della manifestazione, in piazza Castello, in occasione della Giornata dell’Europa. “In tutto il nostro continente la nuova generazione di europei sta dettando il ritmo e oggi voi siete parte di questo slancio”, ha detto Metsola, ricordando che Ventotene è il “luogo dove è nata l’idea di un’Europa unita e libera. Meno di un decennio dopo, in questo stesso giorno del 1950, la dichiarazione Schuman ha reso quel sogno realtà, con la nascita di quella che sarebbe diventata l’Unione Europea. Questo luogo e questa giornata ci ricordano che l’Europa è sempre una scelta, qualcosa che decidiamo, su cui lavoriamo e che portiamo avanti insieme”.abr/mca1

(Fonte video: Ventotene Europa Festival)